Проектирование и расчет армокаркаса индивидуального жилого дома

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Подготовить оптимальный (цена/качество/трудозатраты) проект фундамента и ж/б каркаса с расчетами для индивидуального жилого дома, исходя из внешнего вида, линейных размеров, геологии участка, топосъемки и особенностей региона (сейсмика, снеговые нагрузки итп)

Готовый рабочий проект фундамента и жб каркаса

Обоснование выбора фундамента (пояснительная записка)

Визуализация нагрузок

Чертеж фундамента

Чертеж каркаса

Схема армирования

Сводная таблица количества материалов

Предоставление исходников чертежей и файлов расчета

4 года назад
letsstop82
Александр 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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