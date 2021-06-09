Необходимо: Построение моделей в SolidWorks 2018Формирование конструкторской рабочей документацииТип продукции - помосты боксерских рингов, MMA октагонов, Кроссфит рам и другого спортивного оборудования. Необходимо постоянное сотрудничество на долгосрочной основе.
Проектирование и расчет армокаркаса индивидуального жилого дома
Подготовить оптимальный (цена/качество/трудозатраты) проект фундамента и ж/б каркаса с расчетами для индивидуального жилого дома, исходя из внешнего вида, линейных размеров, геологии участка, топосъемки и особенностей региона (сейсмика, снеговые нагрузки итп)
Готовый рабочий проект фундамента и жб каркаса
Обоснование выбора фундамента (пояснительная записка)
Визуализация нагрузок
Чертеж фундамента
Чертеж каркаса
Схема армирования
Сводная таблица количества материалов
Предоставление исходников чертежей и файлов расчета
Заявки фрилансеров
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