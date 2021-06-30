Необходим скрипт для Kubuntu 20.04, который переключает раскладку клавиатуры на EN, запрашивает root пароль, удаляет luks ключи и заменяет challenge response на случайно сгенерированный. Скрипт также выключает компьютер и может работать с Yubikey для двухфакторной аутентификации. Команды для запуска: 'sudo ./redbutton start', 'sudo ./redbutton stop', 'sudo ./redbutton trigger'.
Проект по удаленному управлению компьютером
Библиотеки: С++, sdl, live555, протокол RTSP
Подробно о задаче:
1. Сделать захват кадра через DDA.
Сейчас захват кадра происходит через GDI. Нужно переписать захват кадра через DDA, разобраться на каком этапе возникают задержки и уменьшить их.
2. Доработать переключение позиционирования курсора.
Само переключение на клиенте уже организовано. Нужно автоматизировать процесс.
1. Передача сервер->клиент аргумента, о том какое позиционирования курсора использовать(абсолютное или относительное) Сейчас этот аргумент передается от сервера к клиенту через RTSP, но это вызывает лаги. Нужен альтернативный способ передачи. Возможно написать свой сетевой код.
2. Определение сервером, какой сейчас режим позиционирования нужно использовать, и отправку эту информацию клиенту. По умолчанию использовать - абсолютное позиционирование; в играх, когда нет курсора - относительное.
Сервер - win only
Клиент - macOS и win
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