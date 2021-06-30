Проект по удаленному управлению компьютером

Библиотеки: С++, sdl, live555, протокол RTSP

Подробно о задаче:

1. Сделать захват кадра через DDA.

Сейчас захват кадра происходит через GDI. Нужно переписать захват кадра через DDA, разобраться на каком этапе возникают задержки и уменьшить их.

2. Доработать переключение позиционирования курсора.

Само переключение на клиенте уже организовано. Нужно автоматизировать процесс.

1. Передача сервер->клиент аргумента, о том какое позиционирования курсора использовать(абсолютное или относительное) Сейчас этот аргумент передается от сервера к клиенту через RTSP, но это вызывает лаги. Нужен альтернативный способ передачи. Возможно написать свой сетевой код.

2. Определение сервером, какой сейчас режим позиционирования нужно использовать, и отправку эту информацию клиенту. По умолчанию использовать - абсолютное позиционирование; в играх, когда нет курсора - относительное.

Сервер - win only

Клиент - macOS и win