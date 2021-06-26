Coder для кодирования видео, кодек ffmpeg х264 и др

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок646 просмотров

Здравствуйте!

Нужен человек который умеет работать с кодированием видео файлов FFMPEG на системе Linux.

На данный момент мы используем кодек для кодирования х264, возможен переход на другой если это будет целесобразно.

Важно иметь наработаки в этой сфере или умение обращаться с видео, зная что каждый из параметров что означает.

Оплатить готовы за - 1ч вашего времени.

Требования к исполнителю:

- умение работать с ситемой Lilnux, профессионал своего дела)

- Умение работать с БД MYSQL

Прекрасно если человек имеет базовые знания php и др. языки программирования.

Первоначалная цель\задача:

Цель кодера?

Уменьшение размера видео файла с минимальной потерей качества для проигрования видео на стриминговом сайте.

У нас есть настроен кодер с написанным интерфейсом, но попадаются файлы которые он не может скодировать, примером и-за дополнительных параметров которые кодер не может обработать или удаляет из файла тем самим нарушает его качество проигрования или не кодирует вообще.

Ваша задача состоит исправить чтобы кодер смог этот файл с ошибкой скодировать (исправил тот параметр по которым он выдал ошибку) при этом не должна постарадать качество каринки, звук и чтобы не сбоило на разных устройствах при проигровании (ведь если какой-то параметр будет не верно указан это может проявится ошибкой или файл скодирован с багами где на некоторых устройствах может приявится дискомфортом при просмотре (остановкой, поддергиваем, пропажей звука и тд).

Поэтому важноость задачи состоит найти человек который поможет исправить косяки с параметрами кодирования видео FFMPEG, обязательным условием умение работать с параметрами видео файлов зная что каждый из параметров означает.

Пишите в ответ о ваших наработках, знаниях в этой сфере, примеры выполненых задач???

Просто быстро учусь нам не подходит, нужен человек который умеет работать с кодированием файлов!

LinuxMySQLPHP
4 года назад
nesterenko7
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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