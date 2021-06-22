ИИ для образовательного проекта (распознавание голоса)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки572 просмотра

Нужна помощь в создании образовательного проекта где ИИ будет распознавать язык (Русский, Английский, Французский) и правильность сказанного, выводить на экран результаты, желательно в процентах для демонстрации насколько близко сказанное к правильному ответу.

Более детально в ЛС.

Бюджет и сроки предлагайте.

4 года назад
monolit3
Михаил 
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Олег
 
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