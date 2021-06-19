Создать карту с подложкой с тайтлами

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Закрытнет заявок1621 просмотр

Нужно переписать код html для страницы, обновив его под новейший api Yandex maps. Код должен работать на Тильде. Сейчас код не работает в хроме, продолжает работать в сафари. https://genplankorolev.ru/maphttps://genplankorolev.ru/pzz

HTMLTilda
4 года назад
kuz123kuznetcov
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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