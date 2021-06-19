Нужно создать смарт-контракт для NFT (Ethereum) Возможности: Помимо стандартных ERC-721 - mint с доп параметрами - mint сериализованных - учитыват требования rarible и opensea В общем ...
Создать карту с подложкой с тайтлами
Нужно переписать код html для страницы, обновив его под новейший api Yandex maps. Код должен работать на Тильде. Сейчас код не работает в хроме, продолжает работать в сафари. https://genplankorolev.ru/maphttps://genplankorolev.ru/pzz
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