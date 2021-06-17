Rest API для мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок3974 просмотра

Примерно 2-3 десятка урлов, java(от 8), конечно кубернейтс ибо микросерсисы,  логи и статистика - в общем все стандартно. Предположительно, работы на неделю, ибо прототип сделали за 2-3 дня. Сроки не горят, можно по выходным делать месяц)

Java
4 года назад
the_one
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