Нужны UI правки в сайте на Shopify

Нужен специалист, имеющий опыт работы с темами Shopify и умеющий работать с Liquid (https://shopify.github.io/liquid/).

Нужно сделать несколько UI правок на существующем сайте https://max-and-the-city.myshopify.com/ :

- Отредактировать текст баннера (сделать индивидуальным для каждой страницы)

- Заменить на страницах коллекций текстбокс с названием коллекции на логотип/картинку

- По клику на кнопку "Положить в корзину" на странице любого товара сделать переход на корзину

- Заменить иконки буллет поинтов на новые

- Добавить язык перевода

Тема и документация по ней:

https://pipeline.groupthought.com/?locale=fr-FR

https://help.groupthought.com/category/40-general

Детальнее о задачах - в личном общении.