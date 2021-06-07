DLL - риппер информации с драйверов AMD и NVIDIA

Есть DLLка, которая используется в гаджете и являет собой риппер для чтения информации о видеокарте из драйверов NVIDIA и AMD. К сожалению после выпуска новых видеокарт и, соответственно, новых драйверов, некоторые функции стали работать некорректно. Требуется исправить работу этих функций, а именно

1. Чтение информации о скорости вращения вентилятора: функция GetGpuCoolerRPM();

2. Чтение информации о скорости вращения вентилятора в процентах: функция GetGpuCoolerLevel();

3. Чтение информации о частотах памяти : функции GetGpuCoreClock(), GetGpuShaderClock() и GetGpuPhysicalMemoryClock().

Естественно для старых видеокарт/драйверов эти функции работают и должны работать.

DLLка должна быть скомпилирована в двух вариантах - для 32-х битных и для 64-х битных ОС.

Все исходники есть и написаны на С++