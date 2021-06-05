Дизассемблер прошивки sml 482

Нужно помощь в внесении исправлений в прошивке приставки sml 482.

Нам нужно приставке sml 482 сделать

1) Прошивка на основе rt_php с новым xupnpd где плейлист прописывается ссылкой

2) Забить ссылку сразу в прошивку и проверить что срабатывает автообновление плейлиста

3) Разобраться с автообновлением прошивки, адреса серверов уже подменены, нужно понять как считаются и где прописываются контрольные суммы и научится склеивать прошивку для обновления по воздуху, она состоит из 3 частей (branding, rootfs и kernel)

4) Установка прошивки с USB флешки без разборки приставки, нужно чтобы подргужалось ядро и выполнялся sh скрипт забитый в firmware.bin (такое реализовано в iptv hd mini, тут тоже должно срабатывать.

5) Привязать фильмотеку к stalker или найти какое-то apiИли в крайннм случае Слелать что бы фильмы в плей листе появились с авто обновляемом по времени раз в скутки, и попытаться сделать что бы была пауза хотябы, (так фильмы в плейлист добавляються но они как каналы работают и на них нет паузы и перемоток, паузу я зоаю что получилось сделать у людей на этой приставке, а перемотку не получилось покамись)