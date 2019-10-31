EuErmakov

Евгений EuErmakov

 
30 летРоссия/Южно-Сахалинск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Есть готовый эмулятор на С++ ZX-spectrum нужно доработать
Сделал все быстро и грамотно
Оплатил быстро и четко.
Ответный отзыв
linuxsys
Максим 
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
4 года назад
С++ Слать http поток в сокет
Евгений отличный программист на С, сделал всё лучше чем предполагалось, код красиво оформил, всё эстетично. При работе возникли сложности с моей стороны, но Евгений терпеливо решал все возникшие вопросы и работа была успешно выполнена! Рекомендую к сотрудничеству!
Мне понравилось работать с Максимом. Предоставил возможность для тестирования вживую, давал пояснения. Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Системное программирование
2 отзыва
$14/час
от 1 дня
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
$14/час
от 1 дня
нет рейтинга