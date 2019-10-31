Евгений отличный программист на С, сделал всё лучше чем предполагалось, код красиво оформил, всё эстетично. При работе возникли сложности с моей стороны, но Евгений терпеливо решал все возникшие вопросы и работа была успешно выполнена! Рекомендую к сотрудничеству!