Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 года назад
Сделал все быстро и грамотно
Ответный отзыв
Оплатил быстро и четко.
$10
10 баллов
4 года назад
Евгений отличный программист на С, сделал всё лучше чем предполагалось, код красиво оформил, всё эстетично. При работе возникли сложности с моей стороны, но Евгений терпеливо решал все возникшие вопросы и работа была успешно выполнена! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Мне понравилось работать с Максимом. Предоставил возможность для тестирования вживую, давал пояснения. Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Системное программирование
2 отзыва
$14/час
от 1 дня
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
$14/час
от 1 дня
нет рейтинга