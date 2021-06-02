Консольный скрипт для транзакций в сети Stellar XLM

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок2298 просмотров

Создать консольный скрипт для осуществления транзакций в сети Stellar XLM

Скрипт обязательно должен уметь делать МЕМО записи в формате MEMO_HASH 32 байта

ОС не принципиально

Язык согласуемый.

4 года назад
guest_15908447547305
5 лет в сервисе
Был
год назад

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