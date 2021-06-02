Разработать рабочую документацию по АСУТП и КИПиА

Задача

Разработка рабочей документации "Техническое перевооружение системы автоматического управления погружными насосами Р 610А/В в бассейне сточных вод Z601 в цехе ПП"

Замена поплавковых сигнализаторов LSH 6701 и LSLL6702, на пьезометрические преобразователи уровня с аналоговым выходом 4-20мА. на насосах Р610А/В. Система управления насосами должна бесперебойно функционировать даже при наличии в столичных водах слоя плавающих твердых частиц обладающих адгезией к металлу.

Обязательные требования

Сбор исходных данных, обследование и анализ конструктивных и технологических характеристик системы АСУТП цеха ПП в г. Омск.