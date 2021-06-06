Нужно добавить голосовые функции в Mattermost

$365
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка3683 просмотра

нужно добавить голосовые функции в Mattermost

4 года назад
guest_1607669915545
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

jaroslav008
Ярослав 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$380
12 дней
Escrow
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

jaroslav008
Ярослав 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад