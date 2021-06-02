Нужно помощь в внесении исправлений в прошивке приставки sml 482. Нам нужно приставке sml 482 сделать 1) Прошивка на основе rt_php с новым xupnpd где плейлист ...
Интеграция систем в BizTalk
Требуется разработчик BizTalk для интеграции 2 систем.
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