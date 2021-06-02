Интеграция систем в BizTalk

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка3392 просмотра

Требуется разработчик BizTalk для интеграции 2 систем.

4 года назад
guest_16229508042922
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад