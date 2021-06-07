Вам нужно распиарить телеграмм канал
Лабораторные C++
Необходимо выполнить с 8 по 10 задания.
Наработки заданий с 1 по 7 есть, могу скинуть в телеграмм или еще куда-нибудь.
Работа нужна 07.06.2021 до 21-00
Заявки фрилансеров
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