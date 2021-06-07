Есть DLLка, которая используется в гаджете и являет собой риппер для чтения информации о видеокарте из драйверов NVIDIA и AMD. К сожалению после выпуска новых видеокарт и, соответственно, новых драйверов, некоторые функции стали работать некорректно. ...
Реализовать Передачу данных из Google Sheets в сделку Б24
ТЗ
Тариф Б24 CRM+ облачная версия
Нужен опытный разработчик, уверенный в своих силах и результате.
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