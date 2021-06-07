Здравствуйте,требуется человек,который перекомпелирует форекс индикатор,что бы индикатор от мт4 работал на платформе мт5
Сайт для автоматической компиляции Pawn
Имеется команда, которая разрабатывает сценарий игрового мода (далее “мод”) на компилируемом скриптовом языке Pawn. Мод состоит из главного входного файла и множества модулей. То есть когда разработчик пишет какую-либо новую систему, то он создает для нее новый модуль (новый файл).
Доступ ко всем модулям, в целях безопасности, имеют только главные разработчики. Отсюда вытекают следующие проблемы:
Разработчики, не имея всех модулей, не могут скомпилировать игровой мод для тестирования своей системы. Для этого им каждый раз приходится передавать модули главным разработчикам и ждать компиляции;
Зачастую модули могут быть связаны между собой и необходимо знать, что находится в тех или иных модулях. Приходится просить главных разработчиков показывать определенные строки из определенных файлов модулей.
Необходимо разработать веб-сайт с авторизацией пользователя, возможностью компиляции мода (плюс автоматическое внесение коммитов при успешной компиляции на ветку пользователя и последующий merge с основной веткой), загрузкой полученного после компиляции выходного файла на тестовые сервера, а также с возможностью запросов на просмотр отдельных файлов/строчек кода.
Прилагаю подробное описание задания в гугл документах. Готовы ответить на любые возникшие вопросы, рассчитываем на адекватные сроки.
https://docs.google.com/document/d/12WyKGdYkxfgf_Sx6A_K1yXALqY9vwKf0pfRuT_e3MGA/edit?usp=sharing
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