Сайт для автоматической компиляции Pawn

Имеется команда, которая разрабатывает сценарий игрового мода (далее “мод”) на компилируемом скриптовом языке Pawn. Мод состоит из главного входного файла и множества модулей. То есть когда разработчик пишет какую-либо новую систему, то он создает для нее новый модуль (новый файл).

Доступ ко всем модулям, в целях безопасности, имеют только главные разработчики. Отсюда вытекают следующие проблемы:

Разработчики, не имея всех модулей, не могут скомпилировать игровой мод для тестирования своей системы. Для этого им каждый раз приходится передавать модули главным разработчикам и ждать компиляции;

Зачастую модули могут быть связаны между собой и необходимо знать, что находится в тех или иных модулях. Приходится просить главных разработчиков показывать определенные строки из определенных файлов модулей.

Необходимо разработать веб-сайт с авторизацией пользователя, возможностью компиляции мода (плюс автоматическое внесение коммитов при успешной компиляции на ветку пользователя и последующий merge с основной веткой), загрузкой полученного после компиляции выходного файла на тестовые сервера, а также с возможностью запросов на просмотр отдельных файлов/строчек кода.

Прилагаю подробное описание задания в гугл документах. Готовы ответить на любые возникшие вопросы, рассчитываем на адекватные сроки.

https://docs.google.com/document/d/12WyKGdYkxfgf_Sx6A_K1yXALqY9vwKf0pfRuT_e3MGA/edit?usp=sharing