Перекомпелировать форекс индикатор

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  2. Системное программирование
Закрытнет заявок1058 просмотров

Здравствуйте,требуется человек,который перекомпелирует форекс индикатор,что бы индикатор от мт4 работал на платформе мт5

4 года назад
YurIva
Иван 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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