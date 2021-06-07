Задача по программированию на C

По итогу получить сформированный документ (на подобие акта). По плану, менеджер должен будет внести все необходимые поля в Б24 и по итогу автоматически должна будет сформироваться вот такая спецификация https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ywrJqeUMwBZx8SnvlpaDKFixyng6e-8/edit#gid=840387540 . Нюансы все нужно учесть заранее ...