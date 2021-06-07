Нужно сделать лабораторные работы. Java+Spring framework+Vaadin

Розробка програмного забезпечення корпоративних систем (Технології програмування 2). Нужно переделать лабораторные 1-5 из исходного проекта(по ссылке лежит рабочее spring приложение: https://github.com/DaniilNikiforov/CarService) в полном соответствии с условием(условые лежит в соответствующих вкладках в exel файле ). Стек: Java + Spring framework + Vaadin ( UI ). Vaadin нужен в 5-той лабораторной(но она уже фактически реализована). Если нет возможности разбираться с исходным проектом, то принимаются предложения сделать проект с нуля(1-5 лабы), но при условии что все будет в соответствии с заданием. Ключевым моментом в выполнении проекта являются JUnit тесты на все лабораторные с максимальным покрытием, а также интеграционные тесты к третей лабораторной(указано в условии лабораторной по БД)! Каждая лабораторная должна быть выполнена отдельным проектом, либо зафиксирована комитом(обязательно, ибо реализация некоторых лабораторных перекрывает другие). Также в конце выполнения нужно кратко объяснить основные моменты каждой лабы.