Написать программу на С++

Привет. Нужен бот, который будет работать на сайте и взаимодействовать с видео. Бот должен иметь админ панель в вебе, в которой нужно будет вносить некоторые настройки по парсингу и обработке. Подробнее по ссылке https://docs.google.com/document/d/12onWLEHycfs0Ne_WTst9rth5x2kUkWAjXoTSWd6NpYg/edit?usp=sharing ...