Нужно создать смарт-контракт для NFT (Ethereum) Возможности: Помимо стандартных ERC-721 - mint с доп параметрами - mint сериализованных - учитыват требования rarible и opensea В общем ...
Реализовать клиент для блокчейна Solano по инструкции
Нужен опытный программист с отличными знаниями в области криптовалют для написания клиента под блокчейн Solano по инструкции:
Create new blockchain client
1 Create new feature branch feature/[name of currency]
examples feature/bitcoin feature/binance
2 Create folder under ./src/clients/[name of currency]
examples ./src/clients/bitcoin, ./src/clients/litecoin
3 Create files index.ts, recovery-account.ts
4 Implement blockchain client in file index.ts
5 Implement generations: private key, public key, secret, address from mnemonic in file recovery-account.ts
6 Add tests suites for blockchain client class and recovery-account function
7 Export blockchain client class and recovery-account to src/clients/index.ts
8 Create pull request
Пожалуйста, указывайте свою ставку в час.
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