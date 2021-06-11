Реализовать клиент для блокчейна Solano по инструкции

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Нужен опытный программист с отличными знаниями в области криптовалют для написания клиента под блокчейн Solano по инструкции:

Create new blockchain client

1 Create new feature branch feature/[name of currency]

examples feature/bitcoin feature/binance

2 Create folder under ./src/clients/[name of currency]

examples ./src/clients/bitcoin, ./src/clients/litecoin

3 Create files index.ts, recovery-account.ts

4 Implement blockchain client in file index.ts

5 Implement generations: private key, public key, secret, address from mnemonic in file recovery-account.ts

6 Add tests suites for blockchain client class and recovery-account function

7 Export blockchain client class and recovery-account to src/clients/index.ts

8 Create pull request

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4 года назад
guest_16238571404732
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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