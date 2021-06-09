Бот для автоматизации покупок на NFT маркете

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка3131 просмотр

Нужен бот для покупок на NFT маркете wax.atomichub.io 

Необходимо понимать принцип работы блокчейна и смарт контрактов. 

ТЗ в описании, вопросы в ЛС. 

Будет + если делали что то подобное.

NFT
4 года назад
Dashula
Дарья 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Абдулрахман
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад