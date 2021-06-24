Требуется разработка лендинг пейджа и многостраничного сайта на основе предоставленных материалов и Mind Map. Кандидат должен указать последние две работы в отклике. Все необходимые материалы будут предоставлены после согласования.
- Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать анимацию разгорающегося огня и воды с использованием JavaScript. Анимация будет зависеть от значений, поступающих от 0 до 600, где 0 - пусто, 300 - полное заполнение. При 100% заполнении анимация должна стать ярче и объемнее. Необходимо обеспечить плавный переход между состояниями при обновлении страницы.Анимациянет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется настройка кабинета на Google Optimize для проведения A/B тестирования сайта регистрации на вебинар. Опыт работы с Google Optimize обязателен.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходим телеграм-бот, который будет генерировать полисы ОСАГО по шаблону. Бот должен включать меню с опциями ОСАГО и инструкцией. Реализуйте интеграцию оплаты через Qiwi. Пользователь должен вводить данные для генерации полиса, который будет иметь водяные знаки до оплаты. После оплаты отправляется чистый бланк. Укажите бюджет и сроки выполнения.Закрыт4 года назад
Добрый день Нужно перенести тест с тильды, на геткурс. Такое возможно? Если да, то стоимость/сроки? Или есть вариант докрутить на сайте вордпресс чтобы шла регистрация в рассылку например ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте Нужно подцепить верстку на вордпрес. Верстку прикрепила Сайт небольшой. Жду сроки примерные.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Срочно сделать копию сайта с вордпресом hometarget.es Язык сайта нужно поменять на русский, можно технический перевод через Гугл. Так же нужно будет помочь с синхронизацией товаров ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Срочно сделать копию сайта hometarget.es Язык сайта нужно поменять на русский, можно технический перевод через Гугл. Так же нужно будет помочь с синхронизацией товаров через xml. ...Переводы3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделать копию сайта https://www.iketo.diet/ техническое задание прикрепляю https://docs.google.com/document/d/13M7SoMsF0l0SSoR-3CxApLuWz6WBMrjRU0TXhJmnVuI/edit?usp=sharing Опыт работ с шаблонизатором blade в laravel.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен бот для покупок на NFT маркете wax.atomichub.io Необходимо понимать принцип работы блокчейна и смарт контрактов. ТЗ в описании, вопросы в ЛС. Будет + если делали что то подобное.Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $200
Имеются макеты дизайна приложение в целом похожее на инстаграм но сильно облегченный https://www.figma.com/file/lJItSIyvnDnComqmTm1NBG/Mobile-UI-code?node-id=0%3A1 Из функционала: лента, подписчики, переписка Разработка требуется на кросс-платформеннном фреймворке ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Данное веб-приложение должно собирать данные из сайта Elibrary.ru по определенным преподавателям, выводить списком преподавателей, научную степень, количество публикаций, количество цитирований и индекс Хирша. Также возможность выводить данные в таблице по фильтрам (чтобы выводилось количество публикаций ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте необходимо сделать калькулятор на сайте Dostavka-nvrsk.ru пример калькулятора(можно его скопировать): https://krasnodar.baikalsr.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=50268727.brend_krasnodar_poisk&utm_category=oborona_krasnodar&utm_content=transportnye&utm_position=premium.2&utm_term=%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&utm_region=%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba&smart_analytics=si:524|st:yd|ci:50268727|gi:4135142709|ki:20000213799|bi:8763068492|dt:desktop|ps:2|pt:premium|rg:970|re:|ti:20000213799|cs:none|c_type:TEXT_CAMPAIGN&yclid=3114023870918329786Закрыт4 года назад
Есть готовый дизайн всех страниц в html, Посмотреть верстку страниц можно по хостам. Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется. Весь сайт это по сути ...Базы данных4 заявкиЗакрыт4 года назад
Реализовать возможность накладывать выбранный тип рамы на изображение. Т.е. есть изображение нарисованной картины, пользователь выбирает необходимые параметры, на странице, после чего выбранные данные отправляются на сервер с формированием картины с выбранной рамой. Формирование ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $65
Нужно заверстать и посадить на движок сайт) Пример точно такой же как этот, без наполнения. https://texnomart.az/ Дизайн готов. Внутренних страничек меньше намного.HTML-верстка12 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить автоматическую выгрузку каталога товаров из товароучетной программы СБИС в Яндекс.Маркет (https://sbis.ru/help/inventory/work_catalog/unload_catalog_yml) и получение заказов из Яндекс.Маркета в СБИС (https://yandex.ru/dev/market/partner-marketplace-cd/doc/dg/concepts/order-processing.html).Контекстная рекламанет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать тест с подсчетом на тильде. Тест уже есть в стандартном блоке теста на Тильде. Тут главное подсчитать результаты. На каждый вопрос 5 вариантов ответа. Затем сумма идет по 12 ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $7
Добрый день! нужно поставить на Гугл мэп метки, порядка 20 штук) Пишите сроки и стоимостьПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Макеты: https://www.figma.com/file/cgufK92lIfgNXzsQErrS3O/Dikari-Travel Нужно сделать из этого рабочий проект)Желаемый бюджет: до 10 000 ₽Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт5 лет назад