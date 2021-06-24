Dashula

Дарья Dashula

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вдохновляющие проекты для успешного бизнеса &#127757; Москва ИП
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$74
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Дизайн сайта

    Требуется разработка лендинг пейджа и многостраничного сайта на основе предоставленных материалов и Mind Map. Кандидат должен указать последние две работы в отклике. Все необходимые материалы будут предоставлены после согласования.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация огня и воды JavaScript

    Требуется создать анимацию разгорающегося огня и воды с использованием JavaScript. Анимация будет зависеть от значений, поступающих от 0 до 600, где 0 - пусто, 300 - полное заполнение. При 100% заполнении анимация должна стать ярче и объемнее. Необходимо обеспечить плавный переход между состояниями при обновлении страницы.

    JavaScript
    Анимациянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Бот телеграмм

    Необходим телеграм-бот, который будет генерировать полисы ОСАГО по шаблону. Бот должен включать меню с опциями ОСАГО и инструкцией. Реализуйте интеграцию оплаты через Qiwi. Пользователь должен вводить данные для генерации полиса, который будет иметь водяные знаки до оплаты. После оплаты отправляется чистый бланк. Укажите бюджет и сроки выполнения.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос тест с Тильды

    Добрый день Нужно перенести тест с тильды, на геткурс. Такое возможно? Если да, то стоимость/сроки? Или есть вариант докрутить на сайте вордпресс чтобы шла регистрация в рассылку например ...

    TildaWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Копия сайта + синхронизация товаров в xml

    Срочно сделать копию сайта hometarget.es Язык сайта нужно поменять на русский, можно технический перевод через Гугл. Так же нужно будет помочь с синхронизацией товаров через xml. ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать копию сайт

    Сделать копию сайта https://www.iketo.diet/ техническое задание прикрепляю https://docs.google.com/document/d/13M7SoMsF0l0SSoR-3CxApLuWz6WBMrjRU0TXhJmnVuI/edit?usp=sharing Опыт работ с шаблонизатором blade в laravel.

    Laravel
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Бот для автоматизации покупок на NFT маркете

    Нужен бот для покупок на NFT маркете wax.atomichub.io  Необходимо понимать принцип работы блокчейна и смарт контрактов.  ТЗ в описании, вопросы в ЛС.  Будет + если делали что то подобное.

    NFT
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение iOS + Android

    $200

    Имеются макеты дизайна приложение в целом похожее на инстаграм но сильно облегченный https://www.figma.com/file/lJItSIyvnDnComqmTm1NBG/Mobile-UI-code?node-id=0%3A1 Из функционала: лента, подписчики, переписка Разработка требуется на кросс-платформеннном фреймворке ...

    AndroidiOSNode.js
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка автоматизированной системы планирования и учета научной дея

    Данное веб-приложение должно собирать данные из сайта Elibrary.ru по определенным преподавателям, выводить списком преподавателей, научную степень, количество публикаций, количество цитирований и индекс Хирша. Также возможность выводить данные в таблице по фильтрам (чтобы выводилось количество публикаций ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Калькулятор modx

    Здравствуйте  необходимо сделать калькулятор на сайте  Dostavka-nvrsk.ru пример калькулятора(можно его скопировать): https://krasnodar.baikalsr.ru/?utm_source=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=50268727.brend_krasnodar_poisk&amp;utm_category=oborona_krasnodar&amp;utm_content=transportnye&amp;utm_position=premium.2&amp;utm_term=%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&amp;utm_region=%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba&amp;smart_analytics=si:524|st:yd|ci:50268727|gi:4135142709|ki:20000213799|bi:8763068492|dt:desktop|ps:2|pt:premium|rg:970|re:|ti:20000213799|cs:none|c_type:TEXT_CAMPAIGN&amp;yclid=3114023870918329786

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт на Laravel

    Есть готовый дизайн всех страниц в html,  Посмотреть верстку страниц можно по хостам. Подробно описаны все существующие таблицы и поля в базе + как и что формируется.  Весь сайт это по сути ...

    GitHTMLLaravel
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Наложение выбранной рамки на изображение

    Реализовать возможность накладывать выбранный тип рамы на изображение.  Т.е. есть изображение нарисованной картины, пользователь выбирает необходимые параметры, на странице, после чего выбранные данные отправляются на сервер с формированием картины с выбранной рамой.  Формирование ...

    JavaScriptMODXPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка + WP

    $65

    Нужно заверстать и посадить на движок сайт) Пример точно такой же как этот, без наполнения. https://texnomart.az/ Дизайн готов. Внутренних страничек меньше намного.

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • API интеграция

    Необходимо настроить автоматическую выгрузку каталога товаров из товароучетной программы СБИС в Яндекс.Маркет (https://sbis.ru/help/inventory/work_catalog/unload_catalog_yml) и получение заказов из Яндекс.Маркета в СБИС (https://yandex.ru/dev/market/partner-marketplace-cd/doc/dg/concepts/order-processing.html).

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тест на ТИЛЬДЕ

    Нужно создать тест с подсчетом на тильде. Тест уже есть в стандартном блоке теста на Тильде. Тут главное подсчитать результаты. На каждый вопрос 5 вариантов ответа. Затем сумма идет по 12 ...

    Tilda
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт

    Макеты: https://www.figma.com/file/cgufK92lIfgNXzsQErrS3O/Dikari-Travel Нужно сделать из этого рабочий проект)Желаемый бюджет: до 10 000 ₽

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Arthurysh
Артур 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$80
2 балла
5 лет назад
Лендинг
WordPress
Заказ выполнил, заказчик начал кормить завтраками и в итоге просто игнорировал мои сообщения. Не рекомендую, денег за заказ так и не заплатил!
vaLerik
43 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$74
10 баллов
5 лет назад
Доработать приложение
Правильная постановка задачи + своевременная оплата. Отличный заказчик.
Замечательный исполнитель, легко понимает потребности, помогает реализовать все в кратчайший срок, творческий!! Рекомендую)
Ответный отзыв
Ddeeeennn
Денис 
22 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
6 баллов
5 лет назад
Нужна программа- скрипт
Заказ не выполнялся. Оплата не производилась. С заказчиком мирно разошлись.
+
Ответный отзыв
WhiteCodeDev
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$77
10 баллов
6 лет назад
Создать онлайн конструктор для ритуальных памятников
Все отлично
Выражаю Михаилу большую благодарность за выполненную работу! Все четко и в срок! Обратимся обязательно ещё:)
Ответный отзыв
iluhin
Павел 
41 год
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Разработать приложение
AndroidiOS
Всё очень четко, легко и вообще приятно было работать! :)
Приятно иметь дело с таким ответственным разработчиком! Буду рекомендовать Павла своим друзьям! Спасибо:)
Ответный отзыв
Показать больше отзывов