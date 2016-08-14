Готовя ТЗ, не мог знать всей специфики. Пришлось вносить исменения в ТЗ, но Валерий не менял цену работы. У меня была возможность тестировать на устройствах с разными версиями Android - 5 и 10. Android 5 старый, но поддержавать его нужно. Часто приложение на 10 версии работало, но на 5-й были сюрпризы. Тем не менее Валерий все исправлял и находил рабочие решения. Об исполнителе сложилось впечатление, как о человеке надежном и порядочном. Валерий не бросит все на полпути и доведет продукт до необходимого качества. Рекомендую!