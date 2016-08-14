vaLerik

Валерий vaLerik

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Приветствую.

Я создаю​ и помогаю доработать нативные приложения для Android​. Использую в работе Java/Kotlin, DataBinding, Retrofit 2.0 и Room. Люблю создавать свои решения для оптимизации процесса разработки.

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ТОП-50
Мобильные приложения

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Отзывы заказчиков

evgeniy_kurko
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Разработка Android-приложения на основе WebView
Android
Готовя ТЗ, не мог знать всей специфики. Пришлось вносить исменения в ТЗ, но Валерий не менял цену работы. У меня была возможность тестировать на устройствах с разными версиями Android - 5 и 10. Android 5 старый, но поддержавать его нужно. Часто приложение на 10 версии работало, но на 5-й были сюрпризы. Тем не менее Валерий все исправлял и находил рабочие решения. Об исполнителе сложилось впечатление, как о человеке надежном и порядочном. Валерий не бросит все на полпути и доведет продукт до необходимого качества. Рекомендую!
Заказчик ответственный, всегда на связи, готов прислушиваться к мнению разработчика. Все овертаски были оплачены. Рекомендую.
Ответный отзыв
Dashula
Дарья 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$74
10 баллов
5 лет назад
Доработать приложение
Замечательный исполнитель, легко понимает потребности, помогает реализовать все в кратчайший срок, творческий!! Рекомендую)
Правильная постановка задачи + своевременная оплата. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
guest_15741711022537
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
9 баллов
5 лет назад
Сканер qr кода
Android
Получил что хотел. Спасибо. Сроки не соблюдены по вине заказчика.
Приятно работать с [ИмяСкрыто]. Надеюсь на последующее сотрудничество.
Ответный отзыв
LKdk
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Разработаь мобильное приложение
Большое спасибо за проделанную работу! Работа выполнена в срок и с учетом всех требований!
Работой с заказчиком доволен, заказчик всегда на связи. Четко поставленные требования, заказчик открыт для различных вариантов решений.
Ответный отзыв
Mmcmmp
Игорь 
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
5 баллов
10 лет назад
Конфигурация вебэпп на Android и / или iPhone и / или Windows Phone
Android
Ничего не работает, зато террор каждые пять минут требованиями денег.
Заказчик не оплатил выполненый заказ. В общении постоянно высказывал свое превосходство над цитирую: "жителями третьего мира".
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Мобильные приложения
6 отзывов(-1)
$7/час
от $50от 5 дней
#27