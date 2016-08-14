Приветствую.
Я создаю и помогаю доработать нативные приложения для Android. Использую в работе Java/Kotlin, DataBinding, Retrofit 2.0 и Room. Люблю создавать свои решения для оптимизации процесса разработки.
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ТОП-50— Мобильные приложения
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
Android
Готовя ТЗ, не мог знать всей специфики. Пришлось вносить исменения в ТЗ, но Валерий не менял цену работы. У меня была возможность тестировать на устройствах с разными версиями Android - 5 и 10. Android 5 старый, но поддержавать его нужно. Часто приложение на 10 версии работало, но на 5-й были сюрпризы. Тем не менее Валерий все исправлял и находил рабочие решения. Об исполнителе сложилось впечатление, как о человеке надежном и порядочном. Валерий не бросит все на полпути и доведет продукт до необходимого качества. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик ответственный, всегда на связи, готов прислушиваться к мнению разработчика. Все овертаски были оплачены. Рекомендую.
$74
10 баллов
5 лет назад
Замечательный исполнитель, легко понимает потребности, помогает реализовать все в кратчайший срок, творческий!! Рекомендую)
Ответный отзыв
Правильная постановка задачи + своевременная оплата. Отличный заказчик.
$50
9 баллов
5 лет назад
Android
Получил что хотел. Спасибо. Сроки не соблюдены по вине заказчика.
Ответный отзыв
Приятно работать с [ИмяСкрыто]. Надеюсь на последующее сотрудничество.
$20
10 баллов
9 лет назад
Большое спасибо за проделанную работу! Работа выполнена в срок и с учетом всех требований!
Ответный отзыв
Работой с заказчиком доволен, заказчик всегда на связи. Четко поставленные требования, заказчик открыт для различных вариантов решений.
$30
5 баллов
10 лет назад
Android
Ничего не работает, зато террор каждые пять минут требованиями денег.
Ответный отзыв
Заказчик не оплатил выполненый заказ. В общении постоянно высказывал свое превосходство над цитирую: "жителями третьего мира".
Мобильные приложения
6 отзывов(-1)
$7/час
от $50от 5 дней
#27