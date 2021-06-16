Написать модуль учета финансов для Битрикс24

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки2353 просмотра

ТЗ во вложении.

Просьба указывать стоимость и сроки работы (в часах), без этого отклики не рассмариваются.

В отклике указать:

- был ли опыт работы именно с CRM Битрикс24 (не Битрикс Управление сайтом), разработки своих приложений для облака или модулей для коробки- был ли опыт самостоятельной интеграции Б24 с внешними системами через REST API- кратко описать в чем особенность использования ORM применительно к Б24- кратко описать как происходит инициализация компонентов в Б24

4 года назад
alina1439
Алина 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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