Написать модуль учета финансов для Битрикс24

ТЗ во вложении.

Просьба указывать стоимость и сроки работы (в часах), без этого отклики не рассмариваются.

В отклике указать:

- был ли опыт работы именно с CRM Битрикс24 (не Битрикс Управление сайтом), разработки своих приложений для облака или модулей для коробки- был ли опыт самостоятельной интеграции Б24 с внешними системами через REST API- кратко описать в чем особенность использования ORM применительно к Б24- кратко описать как происходит инициализация компонентов в Б24