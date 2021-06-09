Скомпилировать код JAVA для MAC и ПК

Есть готовый код и W10 exe скомпилирован в exe.

MAC должен быть скомпилирован JRE в PKG

Затем и PKG, и EXE должны быть внесены в установочные пакеты, в которых приложение запускается автоматически после установки (код должен выполняться автоматически при запуске или перезагрузке ОС / машины)

Работы немного если есть опыт. Денежное вознаграждение будет достойное.