Скомпилировать код JAVA для MAC и ПК

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок5228 просмотров

Есть готовый код и W10 exe скомпилирован в exe.

MAC должен быть скомпилирован JRE в PKG

Затем и PKG, и EXE должны быть внесены в установочные пакеты, в которых приложение запускается автоматически после установки (код должен выполняться автоматически при запуске или перезагрузке ОС / машины)

Работы немного если есть опыт. Денежное вознаграждение будет достойное.

Java
4 года назад
monolit3
Михаил 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров