Нужно знать сети и python!Задания два, одно простое, другое сложнее, на выбор, если реализуете сложное заплачу больше.В обоих заданиях 2 ВМ машины, radmin vpn или hamachi2 задание, реализовать алгоритм обнаружения из статьи, второй метод [6]) ...
Скомпилировать код JAVA для MAC и ПК
Есть готовый код и W10 exe скомпилирован в exe.
MAC должен быть скомпилирован JRE в PKG
Затем и PKG, и EXE должны быть внесены в установочные пакеты, в которых приложение запускается автоматически после установки (код должен выполняться автоматически при запуске или перезагрузке ОС / машины)
Работы немного если есть опыт. Денежное вознаграждение будет достойное.
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