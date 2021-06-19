Есть ключ к API, нужно написать рабочий интерфейс, чтобы его можно был

Есть ключ к API, нужно написать рабочий интерфейс, чтобы его можно было подключить и добавить все возможные команды (см. ссылку)

https://bscscan.com/apis

Я буду использовать его для того, чтобы мониторить операции по кошелькам (переводы, покупки, продажи, создание монет, добавление ликвидности и прочего) Список всех доступных команд здесь: https://bscscan.com/apis#accounts

Очень важно, чтобы я в любой момент мог внести правку, вставить другую команду и этот интерфейс продолжал работать.

Интерфейс должен быть максимально простой и понятный, неважно на каком языке вы будете его писать пойдет даже в текстовом редакторе, главное, чтобы работал бесперебойно и постоянно обновлялся.

В случае копирования бот должен продолжать работать,

Я хочу просто вставлять команду, писать свои значения и получать отклик в виде результата (см.фото, пример значений)