Нужно создать смарт-контракт для NFT (Ethereum) Возможности: Помимо стандартных ERC-721 - mint с доп параметрами - mint сериализованных - учитыват требования rarible и opensea В общем ...
Есть ключ к API, нужно написать рабочий интерфейс, чтобы его можно был
Есть ключ к API, нужно написать рабочий интерфейс, чтобы его можно было подключить и добавить все возможные команды (см. ссылку)
Я буду использовать его для того, чтобы мониторить операции по кошелькам (переводы, покупки, продажи, создание монет, добавление ликвидности и прочего) Список всех доступных команд здесь: https://bscscan.com/apis#accounts
Очень важно, чтобы я в любой момент мог внести правку, вставить другую команду и этот интерфейс продолжал работать.
Интерфейс должен быть максимально простой и понятный, неважно на каком языке вы будете его писать пойдет даже в текстовом редакторе, главное, чтобы работал бесперебойно и постоянно обновлялся.
В случае копирования бот должен продолжать работать,
Я хочу просто вставлять команду, писать свои значения и получать отклик в виде результата (см.фото, пример значений)
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