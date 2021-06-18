Битрикс PHP разработчик Удаленно

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка744 просмотра

Задачи:

  • Разработка и поддержка сайтов на базе CMS Bitrix различного уровня сложности;
  • Интеграция с внешними и внутренними сервисами;
  • Реализация и внедрение нового функционала;
Требования:

  • Опыт коммерческой разработки интернет-магазинов на CMS Bitrix от 2-х лет;
  • PHP 7+ / ООП;
  • Понимание и грамотное применение принципов SOLID / DRY / KISS;
  • Чистый код по PSR стандартам;
  • REST api;
  • Уверенное знание Bitrix Framework / D7;
  • Владение SQL на уровне написания и оптимизации запросов;
  • JavaScript (jQuery);
  • Принципы работы компонентов и модулей Bitrix;
  • Знание и опыт работы Git
Будет плюсом:

  • Знание UMI.CMS;
  • Опыт интеграции сайтов с 1С через веб-сервисы (SOAP);
  • Опыт интеграции с системами оплаты и системами доставки
Мы предлагаем:

  • Работа удаленно в удобное для вас время
  • Необходимо приходить на митапы в оговоренное время для обсуждения задач
  • Хорошо организованная работа (трекер задач и пр.)
  • Уровень заработной платы будет зависеть от готовности решать сложные, интересные и разноплановые задачи.
GitJavaScriptjQueryPHPSQL
4 года назад
motive-do
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
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4 года назад