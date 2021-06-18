Нужно создать смарт-контракт для NFT (Ethereum) Возможности: Помимо стандартных ERC-721 - mint с доп параметрами - mint сериализованных - учитыват требования rarible и opensea В общем ...
Битрикс PHP разработчик Удаленно
Задачи:
- Разработка и поддержка сайтов на базе CMS Bitrix различного уровня сложности;
- Интеграция с внешними и внутренними сервисами;
- Реализация и внедрение нового функционала;
- Опыт коммерческой разработки интернет-магазинов на CMS Bitrix от 2-х лет;
- PHP 7+ / ООП;
- Понимание и грамотное применение принципов SOLID / DRY / KISS;
- Чистый код по PSR стандартам;
- REST api;
- Уверенное знание Bitrix Framework / D7;
- Владение SQL на уровне написания и оптимизации запросов;
- JavaScript (jQuery);
- Принципы работы компонентов и модулей Bitrix;
- Знание и опыт работы Git
- Знание UMI.CMS;
- Опыт интеграции сайтов с 1С через веб-сервисы (SOAP);
- Опыт интеграции с системами оплаты и системами доставки
- Работа удаленно в удобное для вас время
- Необходимо приходить на митапы в оговоренное время для обсуждения задач
- Хорошо организованная работа (трекер задач и пр.)
- Уровень заработной платы будет зависеть от готовности решать сложные, интересные и разноплановые задачи.
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