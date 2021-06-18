Разработка веб-приложения на python с использованием Flusk и CI

Здраствуйте!

Необходимо выполнить лабораторную работу со страниц 68-98 в файле "Методичка".

Дальше еще будут заказы у вас же, но об этом после этого выполненного заказа напишу.

Необходимо использовать Linux. Если сможете на Windows, то и на нем можно. Мы используем Oracle VM VirtualBox, чтобы использовать Linux на Windows. Могу скинуть дистрибутив Linux. Помочь в чем надо.

Логин, пароль от github дам свой.

В лабораторной работе в конце есть задания на варианты. У меня 10 вариант. Есть пример выполненной этой же лабораторной работы в файле "ПРИМЕР". Выполнять аналогично. После страницы 19 не смотреть. Там другое.

Обязательно должен быть деплой на хероку, и билды на тревисе - ну, это всё итак написано в файле "Методичка".

Оформить лучше в виде Word документа. Просто делайте, как в файле "Пример" На отступы, шрифт и тд можете не обращать внимания. Сам потом подправлю.

Очень жду исполнителя! Работу сдавать 30 числа, но нужно раньше, так как будут небольшие доп задания по этой работе. Закажу у вас же. Оплатой не обижу.

Напишите мне для уточнения заказа.