Python программист (удаленное управление реле)

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Закрыт2 заявки3877 просмотров

Для существующего проекта ( удаленное управление реле через веб и телеграмм ) для командной разработки нужен доп. программист с опытом работы во Flask.

Сейчас уже есть:

- Сервер

- Веб-админка

- Телеграмм-бот

- Исполнительное устройство (ethernet реле на 2 канала)

Нужно:

- Дописать некоторые функции в админпанель

- Добавить на сервер возможность управления другим типов устройств (wi-fi реле)

Сейчас уже есть один программист, но он по уважительным причинам не может уделять достаточное количество времени проекту. Т.к. проект пока небольшой, и находится на стадии основания, желательна почасовая или сдельная оплата за каждый сделанный этап. Код красивый, все аккуратно. Проект выгружен на гитлаб.

FlaskPython
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shershnyov
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