Нужно создать смарт-контракт для NFT (Ethereum) Возможности: Помимо стандартных ERC-721 - mint с доп параметрами - mint сериализованных - учитыват требования rarible и opensea В общем ...
Python программист (удаленное управление реле)
Для существующего проекта ( удаленное управление реле через веб и телеграмм ) для командной разработки нужен доп. программист с опытом работы во Flask.
Сейчас уже есть:
- Сервер
- Веб-админка
- Телеграмм-бот
- Исполнительное устройство (ethernet реле на 2 канала)
Нужно:
- Дописать некоторые функции в админпанель
- Добавить на сервер возможность управления другим типов устройств (wi-fi реле)
Сейчас уже есть один программист, но он по уважительным причинам не может уделять достаточное количество времени проекту. Т.к. проект пока небольшой, и находится на стадии основания, желательна почасовая или сдельная оплата за каждый сделанный этап. Код красивый, все аккуратно. Проект выгружен на гитлаб.
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