Переписать драйвера под Windows 10

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки1601 просмотр

Переписать драйвер (есть исходники) сделанный для Windows XP под Windows 10

4 года назад
kuz123kuznetcov
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алевтина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
85 отзывов(-2)
4 года назад