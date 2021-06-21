Создать скрипт в Automator (mac os)

Добрый день. Для софта Automator Mac OS (Big Sur) нужно создать скрипт, который будет выполнять такие действия:

Получения текста (я вставляю туда текст)

Поиск в тексте определенного значения (я вставляю значение)

Копирования всех строк, в которых есть значение из пункта выше

Поиск и замена на шаблонные варианты в тексте из пункта выше (я должен указать сам что на что заменять)

Поиск URL из текста (эта функция уже есть в automator)

Подсчет URL и вывод их в формате url - сколько количество раз встречается (в столбик, чем выше - тем больше раз встречается)

Готово