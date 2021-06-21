Здравствуйте. Нужно срочно (1-2 дня) добавить небольшой функционал в существующий макрос. Подробности при переписке, описание есть.
Создать скрипт в Automator (mac os)
Добрый день. Для софта Automator Mac OS (Big Sur) нужно создать скрипт, который будет выполнять такие действия:
Получения текста (я вставляю туда текст)
Поиск в тексте определенного значения (я вставляю значение)
Копирования всех строк, в которых есть значение из пункта выше
Поиск и замена на шаблонные варианты в тексте из пункта выше (я должен указать сам что на что заменять)
Поиск URL из текста (эта функция уже есть в automator)
Подсчет URL и вывод их в формате url - сколько количество раз встречается (в столбик, чем выше - тем больше раз встречается)
Готово
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