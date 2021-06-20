Макрос VBA

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок1333 просмотра

Здравствуйте.

Нужно срочно (1-2 дня) добавить небольшой функционал в существующий макрос. 

Подробности при переписке, описание есть.

VBA
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