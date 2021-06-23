Написать и настроить скрипт на одноплатном пк на Linux Скрипт должен выполнять функцию аудиорегистратора на одноплатнике
Разработать VR-плеер
Ищем специалиста со знанием Unity+Java для работы над проектом VR плеера. Потребуется разрабатывать плагины для Android, модифицировать уже созданное ПО, добавлять новые модули.
Заявки фрилансеров
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