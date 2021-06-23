Разработать VR-плеер

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Закрыт2 заявки1774 просмотра

Ищем специалиста со знанием Unity+Java для работы над проектом VR плеера. Потребуется разрабатывать плагины для Android, модифицировать уже созданное ПО, добавлять новые модули.

AndroidJavaUnity
4 года назад
LLC_ArPoint
Катерина 
27 лет
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Была
4 года назад

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Тарас
 
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