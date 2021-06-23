Написать и настроить скрипт на одноплатном пк на Linux

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Закрыт4 заявки374 просмотра

Написать и настроить скрипт на одноплатном пк на Linux

Скрипт должен выполнять функцию аудиорегистратора на одноплатнике

Linux
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