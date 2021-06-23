Нужна помощь в создании образовательного проекта где ИИ будет распознавать язык (Русский, Английский, Французский) и правильность сказанного, выводить на экран результаты, желательно в процентах для демонстрации насколько близко сказанное к правильному ответу. Более детально ...
Написать и настроить скрипт на одноплатном пк на Linux
Написать и настроить скрипт на одноплатном пк на Linux
Скрипт должен выполнять функцию аудиорегистратора на одноплатнике
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $8
Добрый день. Для софта Automator Mac OS (Big Sur) нужно создать скрипт, который будет выполнять такие действия: Получения текста (я вставляю туда текст) Поиск в тексте определенного значения (я вставляю значение) ...Закрыт4 года назад
- $50
Здравствуйте. Нужно срочно (1-2 дня) добавить небольшой функционал в существующий макрос. Подробности при переписке, описание есть.Системное программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно переписать код html для страницы, обновив его под новейший api Yandex maps. Код должен работать на Тильде. Сейчас код не работает в хроме, продолжает работать в сафари. https://genplankorolev.ru/maphttps://genplankorolev.ru/pzzСистемное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Переписать драйвер (есть исходники) сделанный для Windows XP под Windows 10Закрыт4 года назад
Есть ключ к API, нужно написать рабочий интерфейс, чтобы его можно было подключить и добавить все возможные команды (см. ссылку) https://bscscan.com/apis Я буду использовать его для того, чтобы мониторить операции по ...Закрыт4 года назад
Задачи: Разработка и поддержка сайтов на базе CMS Bitrix различного уровня сложности;Интеграция с внешними и внутренними сервисами;Реализация и внедрение нового функционала;Требования: Опыт коммерческой разработки интернет-магазинов на CMS Bitrix от 2-х лет;PHP 7+ ...Закрыт4 года назад
Для существующего проекта ( удаленное управление реле через веб и телеграмм ) для командной разработки нужен доп. программист с опытом работы во Flask. Сейчас уже есть: - Сервер - Веб-админка - ...Закрыт4 года назад
Переписать драйве (есть исходники) сделанный для Windows XP под Windows 10Закрыт4 года назад
Здраствуйте! Необходимо выполнить лабораторную работу со страниц 68-98 в файле "Методичка". Дальше еще будут заказы у вас же, но об этом после этого выполненного заказа напишу. ...Закрыт4 года назад