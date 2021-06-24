Требуется реализовать изменение цвета фона карточки сделки в канбане Битрикс24. После 3 минут нахождения в одной стадии фон должен становиться красным, а при переходе в новую стадию цвет сбрасывается на белый. Необходимо обеспечить автоматизацию этого процесса.
Сеточный бот
Здравствуйте
нужно создать сеточный бот , аналог бота на биржекрипторг
алгоритма у меня нет
есть только настройки бота
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