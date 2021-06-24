Требуется разработать рабочий интерфейс для подключения к API, позволяющий мониторить операции по кошелькам (переводы, покупки, продажи и т.д.). Интерфейс должен быть простым и понятным, с возможностью добавления и изменения команд. Ожидается, что он будет бесперебойно работать и обновляться при внесении правок.