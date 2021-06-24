Ищется специалист для настройки процесса оформления отпусков в Битрикс. Задача включает автоматизацию согласования заявок, интеграцию с 1С и оптимизацию работы с документами. Обновленный процесс должен включать ежедневный обмен данными, создание документов в случае несоответствий и уведомления для руководителей. Необходим опыт в системном программировании и знание Битрикс.
Смена цвета карточки в канбане. Битрикс24
В Битркис24 в канбане в сделках карточка сделки отображается белым цветом надо менять цвет фона на красный через 3 минуты нахождения в стадии, при переходе в новую стадию цвет должен сбрасываться на белый и опять через 3 минуты становиться красным.
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