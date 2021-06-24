Смена цвета карточки в канбане. Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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В Битркис24 в канбане в сделках карточка сделки отображается белым цветом надо менять цвет фона на красный через 3 минуты нахождения в стадии, при переходе в новую стадию цвет должен сбрасываться на белый и опять через 3 минуты становиться красным.

4 года назад
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Николай 
48 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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