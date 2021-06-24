Смена цвета карточки в канбане. Битрикс24

Ищется PHP разработчик с опытом на CMS Bitrix от 2-х лет. Задачи включают разработку и поддержку сайтов, интеграцию с сервисами и внедрение нового функционала. Требуется знание PHP 7+, SOLID, REST API, Bitrix Framework, Git и SQL. Плюсом будет опыт с UMI.CMS и интеграцией с 1С. Работа удаленная с гибким графиком и митапами.