Требуется специалист по системному программированию для разработки VR-плеера. Необходимо знание Unity и Java для создания плагинов для Android, модификации существующего ПО и добавления новых модулей.
Настройка Битрикс
Ищем человека для постоянного сотрудничества, проектов очень много.
Цель задачи: Сделать процесс оформления отпуска в компании более совершенным и имеющим завершенный вид.
На текущий момент по процессу сотрудник Разработки должен запустить бизнес процесс https://portal.b24/services/bp/46/ . В бизнес-процессе сотрудник указывает в согласующих "Руководителя проектов", "Замещающего сотрудника", "Тимлида" и "Директора по разработке". Бывает так, что сотрудники забывают кого-то добавить в согласующих и нужно заново создавать заявку. Описанный процесс согласования справедлив в отношении Департамента разработки, но будет отличаться для других подразделений.
Обновленный процесс будет включать следующие шаги:
Ежедневно Портал и 1С обмениваются информацией по оставшимся дням отпуска Сотрудника и документами отпусков начинающиеся за 30 дней и позже. При синхронизации:
Если на Портале нету того, что есть в 1С - создаются документы. При этом необходимо проверить, что у сотрудника нету в эти периоды уже документов отсутствия. У создаваемых документов должен быть служебный комментарий "Создано из 1С".
Если на портале есть документ отсутствия точно совпадающий по датам, но не имеющий связки с документом 1С, такая связка прописывается в имеющемся документе.
Если на Портале есть документы отсутствия, но не совсем совпадающие с аналогичными документами в 1С, то такие документы на портале помечаются как Ошибочный в служебных комментариях.
Если на портале есть документ, которого нету в 1С, документ на портале помечается как Ошибочный в служебных комментариях (но не убирается)
При наличии любых ошибок создается задача на руководителя сотрудника (в чьих документах была ошибка), чтобы проверить документы с ошибками. Задача создается от учетки admin.
Перед размещением заявки Сотрудник видит количество дней отпуска, которые накопились к текущему моменту.
Создает заявку на отпуск на Портале, задавая даты С и По, вводя опционально замещающего.
Для любого подразделения заявка должна быть согласована непосредственным руководителем сотрудника
Для департамента разработки заявка должна быть дополнительно согласованна Руководителем проекта - это новое свойство подразделения типа Сотрудник.
Заявка проходит параллельный этап согласования. Заявку должны утвердить все, кто указан в согласующих. Всем согласующим должно уйти сообщение о необходимости согласования на Портале и в мессенджер. Сообщение должно содержать информацию о сотруднике, разместившем заявку, сроках отпуска, ссылку на страницу согласования.
Если заявка не прошла согласование, сотруднику придет уведомление и комментарий, того кто не согласовал отпуск.
Если заявка прошла согласование:
Портал отправляет запрос в 1С для получения печатной формы заявления PDF. Запрос в 1С содержит uuid сотрудника, даты отпуска и специальный проверочный код (сгенерированный после успешного согласования заявки).
Полученный PDF файл прикладывается к результату заявки, чтобы его можно было всегда найти в каждой заявке. Так же файл, отправляется сотруднику автору заявки с текстом "Привет! Твой отпуск согласован коллегами. Для завершения процедуры оформления отпуска распечатай это заявление, подпиши его и передай в отдел кадров (HR)."
На портале в разделе График отсутствий создается отсутствие.
Заявки фрилансеров
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