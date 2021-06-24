Ищем человека для постоянного сотрудничества, проектов очень много.

Цель задачи: Сделать процесс оформления отпуска в компании более совершенным и имеющим завершенный вид.

На текущий момент по процессу сотрудник Разработки должен запустить бизнес процесс https://portal.b24/services/bp/46/ . В бизнес-процессе сотрудник указывает в согласующих "Руководителя проектов", "Замещающего сотрудника", "Тимлида" и "Директора по разработке". Бывает так, что сотрудники забывают кого-то добавить в согласующих и нужно заново создавать заявку. Описанный процесс согласования справедлив в отношении Департамента разработки, но будет отличаться для других подразделений.

Обновленный процесс будет включать следующие шаги:

Ежедневно Портал и 1С обмениваются информацией по оставшимся дням отпуска Сотрудника и документами отпусков начинающиеся за 30 дней и позже. При синхронизации:

Если на Портале нету того, что есть в 1С - создаются документы. При этом необходимо проверить, что у сотрудника нету в эти периоды уже документов отсутствия. У создаваемых документов должен быть служебный комментарий "Создано из 1С".

Если на портале есть документ отсутствия точно совпадающий по датам, но не имеющий связки с документом 1С, такая связка прописывается в имеющемся документе.

Если на Портале есть документы отсутствия, но не совсем совпадающие с аналогичными документами в 1С, то такие документы на портале помечаются как Ошибочный в служебных комментариях.

Если на портале есть документ, которого нету в 1С, документ на портале помечается как Ошибочный в служебных комментариях (но не убирается)

При наличии любых ошибок создается задача на руководителя сотрудника (в чьих документах была ошибка), чтобы проверить документы с ошибками. Задача создается от учетки admin.

Перед размещением заявки Сотрудник видит количество дней отпуска, которые накопились к текущему моменту.

Создает заявку на отпуск на Портале, задавая даты С и По, вводя опционально замещающего.

Для любого подразделения заявка должна быть согласована непосредственным руководителем сотрудника

Для департамента разработки заявка должна быть дополнительно согласованна Руководителем проекта - это новое свойство подразделения типа Сотрудник.

Заявка проходит параллельный этап согласования. Заявку должны утвердить все, кто указан в согласующих. Всем согласующим должно уйти сообщение о необходимости согласования на Портале и в мессенджер. Сообщение должно содержать информацию о сотруднике, разместившем заявку, сроках отпуска, ссылку на страницу согласования.

Если заявка не прошла согласование, сотруднику придет уведомление и комментарий, того кто не согласовал отпуск.

Если заявка прошла согласование:

Портал отправляет запрос в 1С для получения печатной формы заявления PDF. Запрос в 1С содержит uuid сотрудника, даты отпуска и специальный проверочный код (сгенерированный после успешного согласования заявки).

Полученный PDF файл прикладывается к результату заявки, чтобы его можно было всегда найти в каждой заявке. Так же файл, отправляется сотруднику автору заявки с текстом "Привет! Твой отпуск согласован коллегами. Для завершения процедуры оформления отпуска распечатай это заявление, подпиши его и передай в отдел кадров (HR)."

На портале в разделе График отсутствий создается отсутствие.