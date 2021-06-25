Требуется выполнить задание по Jenkins с использованием Docker. Доступ к Jenkins будет предоставлен после выбора исполнителя. Следуйте инструкциям в документе для успешного выполнения задачи.
Переписать драйвера под Windows 10
Переписать драйвер (есть исходники) сделанный для Windows XP под Windows 10
Заявки фрилансеров
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