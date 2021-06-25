Сделать задание по Jenkins с Docker

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка573 просмотра

Выполнить данное задание в фале, доступ к Jenkins дам после выбора исполнителя https://docs.google.com/document/d/1l6jqbYmYc92Xm5LHzGAC7QWP9VK-PSkzLmCYTTIm1o4/edit

Docker
4 года назад
alexshev34
Александр 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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