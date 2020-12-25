alexshev34

Александр alexshev34

 
25 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
burodel
Илья 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Разработать парсинг для сайта IMDb на Python
Всё быстро, по делу. Лаконичная постановка задачи.
Отличный исполнитель, со всем справился в срок, подошел ответственно к работе, рекомендую!
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