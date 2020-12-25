alexshev34

Доделать лабораторную по QlikVIew. Данная работа выполнена на 70%, необходимо доделать ее с пункта Упражнение 2 (1/2) до конца, которые написаны в прикрепленном файле. Необходимые файлы уже для завершения лабораторной в QlikView скину сразу после ...