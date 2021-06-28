Python (Django) разработка ПО для бека

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт9 заявок6748 просмотров

Требуется помощь синьора в разработке для бэкэнда девайсов и систем управления из области распознавания лица.

Требуемые навыки:

Опыт разработки на Python от 3 лет

Ключевые навыки:

Python, Django

DjangoPython
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