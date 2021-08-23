Скрипт "Красная кнопка" для Kubuntu 20.04

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен1 заявка752 просмотра

Добрый день!

Работаю только через безопасный платёж.

Нужно написать скрипт для Kubutnu (KDE) при срабатывании которого, происходит:

1. Переключение раскладки клавиатуры на EN

2. Появление стандартного окна запроса root пароля;

3. удаление всех luks ключей конкретного системного раздела диска (что-то типа luksNuke, luksKillSlot или luksRemoveKey. Не знаю что лучше);

4. замена кода challenge response в 1 и 2 слоте на случайно сгенерированный (команда для перезаписи второго слота: "ykpersonalize -2 -ochal-resp -ochal-hmac -ohmac-lt64 -oserial-api-visible");

5. выключение компьютера.

Если скрипт не будет работать без прописанного в нём пароля root и luks, то пароли можно сохранить в скрипте в зашифрованном виде.

Я не программист, задачу написал так как я вижу работу скрипта, могут быть неточности и ошибки.

Подробнее про пункт 4: существует ключ безопасности Yubikey который служит как двухфакторный способ аутентификации. Например вы ввели пароль для расшифровки luks раздела, но скрипт также потребует от вас прикоснуться к ключу Yubikey вставленному в компьютер и, вероятно в момент прикосновения, скрипт просканирует 1ую или 2ую ячейку памяти ключа на наличие второго пароля который был заранее сохранён в ячейке.

Описанный выше скрипт называется "yubikey-luks" на гитхабе, не знаю можно ли ссылки оставлять, поэтому пишу так.

Включение скрипта по команде в терминале: "sudo ./redbutton start"

ВЫключение скрипта по команде в терминале: "sudo ./redbutton stop"

Ручная инициализация скрипта по команде в терминале: "sudo ./redbutton trigger"

Возможность запуска скрипта с рабочего стола кликом по "ссылке на приложение"

4 года назад
ergeykl
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kucheryaviy_e
Евгений 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$67
5 дней
Escrow
Веблансер требует от меня написать отзыв, пишу. Работа не была выполнена (всякое бывает). Обиды на исполнителя не держу. В будущем буду к нему обращаться.
С пониманием отнёсся к тому, что не получилось выполнить работу.

Заявки фрилансеров

kucheryaviy_e
Евгений 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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