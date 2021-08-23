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Скрипт "Красная кнопка" для Kubuntu 20.04
Добрый день!
Работаю только через безопасный платёж.
Нужно написать скрипт для Kubutnu (KDE) при срабатывании которого, происходит:
1. Переключение раскладки клавиатуры на EN
2. Появление стандартного окна запроса root пароля;
3. удаление всех luks ключей конкретного системного раздела диска (что-то типа luksNuke, luksKillSlot или luksRemoveKey. Не знаю что лучше);
4. замена кода challenge response в 1 и 2 слоте на случайно сгенерированный (команда для перезаписи второго слота: "ykpersonalize -2 -ochal-resp -ochal-hmac -ohmac-lt64 -oserial-api-visible");
5. выключение компьютера.
Если скрипт не будет работать без прописанного в нём пароля root и luks, то пароли можно сохранить в скрипте в зашифрованном виде.
Я не программист, задачу написал так как я вижу работу скрипта, могут быть неточности и ошибки.
Подробнее про пункт 4: существует ключ безопасности Yubikey который служит как двухфакторный способ аутентификации. Например вы ввели пароль для расшифровки luks раздела, но скрипт также потребует от вас прикоснуться к ключу Yubikey вставленному в компьютер и, вероятно в момент прикосновения, скрипт просканирует 1ую или 2ую ячейку памяти ключа на наличие второго пароля который был заранее сохранён в ячейке.
Описанный выше скрипт называется "yubikey-luks" на гитхабе, не знаю можно ли ссылки оставлять, поэтому пишу так.
Включение скрипта по команде в терминале: "sudo ./redbutton start"
ВЫключение скрипта по команде в терминале: "sudo ./redbutton stop"
Ручная инициализация скрипта по команде в терминале: "sudo ./redbutton trigger"
Возможность запуска скрипта с рабочего стола кликом по "ссылке на приложение"
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