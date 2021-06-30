ESP32 AES128 to Java

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Закрыт2 заявки1558 просмотров

Необходимо написать код шифрования AES128 на JAVA совместимый с ESP32 AES128:

Код для ESP32:

mbedtls_aes_context aes;

uint8_t iv[16];

mbedtls_aes_init(&aes);

mbedtls_aes_setkey_dec(&aes, (const unsigned char*)key, 128);

mbedtls_aes_crypt_cbc(&aes, MBEDTLS_AES_DECRYPT, sizeof(cipher_text), iv, (const unsigned char*)cipher_text, (uint8_t*)output_buffer);

mbedtls_aes_free(&aes);

Java
4 года назад
osivinyuk
Олег 
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Виталий
 
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