Необходимо разработать 5 простых задач по Python для школьников. Задачи должны быть легкими и занимать минимум времени на выполнение. Идеально подойдут для обучения программированию начинающих.
ESP32 AES128 to Java
Необходимо написать код шифрования AES128 на JAVA совместимый с ESP32 AES128:
Код для ESP32:
mbedtls_aes_context aes;
uint8_t iv[16];
mbedtls_aes_init(&aes);
mbedtls_aes_setkey_dec(&aes, (const unsigned char*)key, 128);
mbedtls_aes_crypt_cbc(&aes, MBEDTLS_AES_DECRYPT, sizeof(cipher_text), iv, (const unsigned char*)cipher_text, (uint8_t*)output_buffer);
mbedtls_aes_free(&aes);
Заявки фрилансеров
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