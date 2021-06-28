Ищется специалист для настройки процесса оформления отпусков в Битрикс. Задача включает автоматизацию согласования заявок, интеграцию с 1С и оптимизацию работы с документами. Обновленный процесс должен включать ежедневный обмен данными, создание документов в случае несоответствий и уведомления для руководителей. Необходим опыт в системном программировании и знание Битрикс.