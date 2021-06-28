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Закрытнет заявок608 просмотров

Необходимо написать тероформ для создания кластера кубернетеса на GCP.

Кластер должен создаваться не standart, а autopilot(скрин 1), в variables.tf должны быть переданы абсолютно все настройки кластера(скрин2), включая настройки пула.

4 года назад
id26327371
Александр 
31 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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