Необходимо разработать код шифрования AES128 на Java, который будет совместим с реализацией для ESP32. Пример кода для ESP32 включает инициализацию контекста AES, установку ключа и выполнение шифрования. Ваша задача — создать аналогичный код на Java, обеспечив совместимость с указанным алгоритмом.