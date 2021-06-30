Необходимо восстановить перезаписанный файл Excel. Требуется применение методов системного программирования для восстановления данных. Опишите процесс и используемые инструменты.
Чат-бот
Добрый день! Необходимо разработать чат-бот (whats'app + telegram) с интеграцией с 1С. Основным предназначением чат-бота должно являться создание и согласование заявок на расходование денежных средств, а так же контроль над процессом согласования и лимитами. Во вложении файл vsd где описаны бизнес-процессы. На первом этапе необходимо проработать бизнес-процессы "Согласование ЗРДС текст" и "Согласование ЗРДС голос". Остальные бизнес-процессы также необходимо будет внедрять, но на последующих этапах. Ознакомьтесь, пожалуйста. От Вас необходимо подготовить коммерческое предложение в двух вариантах: выполнение работ только по вышеуказанным двум бизнес-процессам и выполнение работ по всем бизнес-процессам. Просьба указать в коммерческом предложении стоимость выполнения работ и сроки по двум вариантам (интересует выполнение под ключ). По окончанию разработки интеллектуальные права на продукт (в т.ч. код) должны перейти к заказчику
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