Требуется разработать чат-бота для WhatsApp и Telegram с интеграцией 1С. Основная задача - создание и согласование заявок на расходование средств, контроль над процессом согласования и лимитами. На первом этапе необходимо проработать бизнес-процессы 'Согласование ЗРДС текст' и 'Согласование ЗРДС голос'. Необходимо подготовить коммерческое предложение с оценкой стоимости и сроков выполнения работ как по двум процессам, так и по всем.